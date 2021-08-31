Легенда возвращается: в Челябинской области восстановят «Белый дом» Демидовых

"Белый дом" станет новым культурным пространством в Челябинской области. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Федеральный минкульт поможет Челябинской области отреставрировать легендарную усадьбу Демидовых в Кыштыме. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. Реконструкция начнется в следующем году. Появится культурное пространство с сохранением исторического облика Белого дома. Работы продлятся два-три года, финансироваться будут за счет регионального и местного бюджетов.

С историей Белого дома в Кыштыме глава региона познакомился в 2019 году. Усадьба, напомним, начала строится богатыми промышленниками в 1757 г. Усадьба — это не только жилой дом, но и два флигеля с башнями, сад и парк. В 1826 году дом перестроили, оштукатурив стены. Тогда за ним и закрепилось имя «Белый дом».

— Президенту России Владимиру Владимировичу Путину я об этом объекте рассказывал, он и дал первое поручение, что позволило нам, после того как был сделан проект реконструкции, зайти в госпрограмму Министерства культуры РФ, и вместе с минкультом мы начнем со следующего года капитальный ремонт, — говорит губернатор.

Рабочая группа, в которую войдут и общественники, появится по поручению губернатора, для проработки концепции нового учреждения культуры. Точнее, культурного пространства.

— У нас в регионе должен появиться новый значимый культурный объект, и коллеги сейчас начнут этим активно заниматься. Я рад, что эти планы реализуются, это важный объект культуры, и не только регионального, но и федерального значения, — сказал глава области.

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