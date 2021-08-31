Компания «ТРИМЕТ» производит любые кровельные и стеновые материалы

Универсальный поставщик высококачественного черного металлопроката, производитель любых кровельных и стеновых материалов - компания "ТРИМЕТ". Она давно входит в тройку лидеров тюменского региона по объемам реализации черного металлопроката.

Компания основана 21 мая 2002 года. С момента основания прошла путь от небольшого склада до крупного металлоцентра, осуществляющего комплексное снабжение любым очень качественным металлопрокатом — в несколько раз увеличив оборот и ассортимент.

Продукция

Производство доборных элементов, производство металлосайдинга, производство металлочерепицы, производство металлоштакетника, производство профнастила, производство термораспределительных пластин.