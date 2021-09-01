Мэрия Челябинска не смогла изъять и продать недострой в центре города

Арбитражный суд встал на сторону владельца долгостроя. Фото: администрация Челябинска

Администрация Челябинска не смогла изъять у собственника недостроенное здание на пересечении улиц Труда и Красной. В мэрии пытались получить права на недострой, но Арбитражный суд 25 августа отказал в удовлетворении иска. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Собственником заброшенных и заросших кустами конструкций останется ООО «Уралбизнесстрой».

Административно-торговый комплекс рядом с гостиницей «Малахит» не достроили даже до четверти предполагаемого по проекту размера. В здании должно было быть 22 этажа, на крыше собирались обустроить вертолетную площадку. Возведение высотки около двадцати лет назад начала компания предпринимателя Евгения Рогозы. Но вскоре строительство было заморожено.

Напомним, в мэрии объявили о планах изъять в собственность города сразу несколько крупных долгостроев. Заброшенные здания готовятся отбирать у собственников и выставлять на торги. Помимо недостроенного комплекса на перекрестке Красной и Труда в список городской администрации попали гостинично-спортивный комплекс на улице Васенко, микрорайон «Яблочный» в Чурилово, торгово-офисный центр на перекрестке Косарева и Братьев Кашириных и другие строения.

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