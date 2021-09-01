В Челябинске отказались от запрета на продажу алкоголя 1 сентября

Покупать вино 1 сентября челябинцам не помешают
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Челябинск в 2021 году не попал в список российских городов, где по случаю Дня знаний объявили сухой закон. Магазинам не стали запрещать продажу спиртного 1 сентября. Отсутствие такого запрета подтвердили в мэрии.
Несмотря на это челябинцам, а в особенности родителям школьников рекомендуют не злоупотреблять алкоголем. За порядком сегодня в усиленном режиме следят сотрудники полиции.
— Полицейские обеспечивают безопасность на торжественных линейках, сотрудники ГИБДД осуществляют регулировочные действия по обеспечению безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных церемоний, — рассказали в региональном ГУ МВД.
Продавать алкоголь 1 сентября не разрешили в Кургане. Там ограничение торговли алкоголем перестанет действовать в 23:00. Однако потом вступает в силу запрет продавать его ночью.
Ранее в Челябинске эксперты обсудили, нужно ли запрещать продажу спиртного в выходные и праздники. В необходимости суровых мер усомнился главный внештатный психиатр-нарколог регионального минздрава Борис Изаровский.
— Констатировать, что наше население сразу начнется напиваться — это уже ни в какие ворота не лезет. Если выходные, то что, обязательно пить, что ли? — возмутился врач.
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