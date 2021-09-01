В Челябинске сошел сошел с рельсов новый трамвай

Кадр с видео «Интерсвязи»

ЧП произошло на перекрестке Свердловского и проспекта Победы около 12:30. Момент схода попал на видео. Когда вагон выехал на перекресток, его вынесло направо. Пантограф оторвался от проводов.

На момент публикации материала получить официальный комментарий ведомств не удалось.

Теперь ЧелябГЭТ предстоит установить причины схода. Отметим, что новые вагоны колесят по городу всего третий день. Вагоны выпустили на линию после того, как губернатор Алексей Текслер прокатился на одном из трамваев.