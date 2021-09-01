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Происшествия1 сентября 2021 10:46

В Челябинске сошел сошел с рельсов новый трамвай

Момент ЧП попал на видео
Алина КУНГУРЦЕВААлина КУНГУРЦЕВА
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Кадр с видео «Интерсвязи»

Кадр с видео «Интерсвязи»

ЧП произошло на перекрестке Свердловского и проспекта Победы около 12:30. Момент схода попал на видео. Когда вагон выехал на перекресток, его вынесло направо. Пантограф оторвался от проводов.

На момент публикации материала получить официальный комментарий ведомств не удалось.

Теперь ЧелябГЭТ предстоит установить причины схода. Отметим, что новые вагоны колесят по городу всего третий день. Вагоны выпустили на линию после того, как губернатор Алексей Текслер прокатился на одном из трамваев.