В Челябинске потратят 85 млн рублей на ремонт 1,7 км трамвайных путей на Цвиллинга

Для новых трамваев езда должна будут ездить по бархатному пути Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске ищут подрядчика на ремонт трамвайных путей по Цвиллинга от Тимирязева до железнодорожного вокзала. На эти цели из бюджета выделили 85 327 723,5 рублей. Это начальная цена контракта, который объявили сегодня, 31 августа. Работы по ремонту должны быть выполнены до 24 декабря этого года, а заявки принимаются до 8 сентября.

— Проектом предполагается замена рельсов (будут уложены стандартные 12,5 м рельсы) с обособлением путей от проезжей части бордюрным камнем (не меньше 15 см, а на пересечениях с улицами совмещенного типа), — говорится в технической документации. — Посадочные площадки и остановки разрабатываются проектом.

В закупке указано, что на период строительства предусматривается полное перекрытие движения трамваев. Работы начнутся после выбора подрядчика и заключения контракта.

Как рассказывал «Комсомолке» министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев, замены и капитального ремонта разного вида требует порядка 75% сети. Тем более сейчас, когда на линию вышли новенькие трамваи. Работы оценили в 7 млрд руб.

— Параллельно с этим мы выделили 250 млн руб. своему подведомственному учреждению на выполнение ремонтов 5 км трамвайных путей в центре города. Например, по ул. Цвиллинга и далее вверх, в сторону железнодорожного вокзала. Отремонтируют участок путей в районе трамвайного депо по ул. Первой Пятилетки. Проектируем ремонт еще 20 км, — сказал Нечаев.

Где на улице Цвиллинга заменят трамвайные пути. Фото: техническая документация

Как рассказывал ранее заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, для ремонта рассматривали несколько вариантов, вплоть до использования длинных рельсов — до 25 метров, как на железной дороге.

—Сейчас по умолчанию используют 12,5 метров. Длинные рельсы возможно производить, но это увеличит сроки. Поэтому от этой идеи в этом году мы отказались, но применили другую технологию — бесшовный путь. По технологии свариваются три стыка, четвертый — несварной, но он делается специальным пересечением, который исключит стук колес. Получается так называемый бархатный путь. И колесные пары меньше стачиваются, что сохранит ресурс новых вагонов, которые мы выпустим, — комментировал Александр Егоров.

В 2021 году в Челябинске также отремонтируют 26 трамвайных переездов, 27 остановок, на Победы включат «зеленую волну» для трамваев на 10 регулируемых пересечениях и еще на 10 проведут оптимизацию светофорных фаз.

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