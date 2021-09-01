В Челябинске начали тестировать троллейбус с автономным ходом

Троллейбу начал перевозить пассажиров. Фото: vk.com/cheltr74

В Челябинске начали испытания троллейбуса, который может ездить без постоянного подключения к проводам. 1 сентября новая машина начала перевозить пассажиров по маршруту №19.

Будет ли этот и другие подобные троллейбусы работать в городе на постоянной основе после тестов, пока не известно.

Троллейбус модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин», по уверениям производителя, может проехать без подключения к контактной сети около 20 километров. На маршруте №19 такая техническая особенность ему не понадобится, но она может оказаться полезной при запуске новых троллейбусных маршрутов, проходящих по улицам, где для электромашин не протянуты провода.

Добавим, в Челябинске на маршруты выпустили также новые трамваи. Один из вагонов уже успел попасть в аварию: он сошел с рельсов на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы.

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