Это злоупотребление: челябинский аэропорт оштрафовали за слишком дорогие телетрапы

Челябинское авиадпредприятие заплатит 333 тыс. рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинский аэропорт злоупотреблял доминирующим положением на рынке при установке цен на пользование телетрапами. Такое заключение сделали в региональном управлении ФАС. Авиапредприятию придется выплатить 333 тыс. рублей штрафа.

— Антимонопольная служба признала незаконным установление авиапредприятием монопольно высокой цены за использование трапа, — сообщили у Уральской транспортной прокуратуре.

Ранее аэропорт обязали понизить цену на пользование трапами. Из-за дороговизны услуг авиакомпании выбирали альтернативные способы доставки пассажиров к самолетам. Вместо того, чтобы пройти по «рукаву», челябинцам приходилось ехать по взлетному полю в автобусе.

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