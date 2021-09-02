Школьницы, жарившие сосиски на Вечном огне в Челябинской области, избежали наказания

Девушки заверили, что не хотели осквернить памятник Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Школьницы из Сатки, которые жарили сосиски на Вечном огне, избежали наказания.

— Пришла отказная по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), поскольку девушки не достигли совершеннолетия, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Тем не менее, их поставили на профилактический учет. Родителям вынесли предупреждение за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Напомним, инцидент произошел 27 июля. Проверка началась после того, как фотографии «пикника» появились в соцсетях. На снимке одна из девушек сидит у огня, двое стоят рядом. Двоим школьницам 13 лет, одной 14.

Проходившая мимо компания парней сделала им замечание. Молодые люди говорят, что обращались к девушкам четыре раза. При этом в объяснительной она из девушек написала, что ушла сразу.

Подростки заявили, цели осквернить памятник у них не было, хотя знали что это такое и что рядом с Вечным огнем есть мемориал с именами погибших в годы Великой Отечественной войны.

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