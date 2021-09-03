Разбираться c рекламой магазина Sunlight, который снова «закрывается» в Челябинске, будут на федеральном уровне

О закрытии Sunlight писали в СМС, интернете, звонили и даже говорили на ТВ Фото: Анатолий БЕЛЯСОВ

Челябинское УФАС направит дело о недостоверной рекламе Sunlight, который уже который год трубит в интернете, на ТВ и по СМС о финальной распродаже и закрытии магазинов, в центральный аппарат Антимонопольной службы.

— Рекламная кампания с таким содержанием идет уже не первый год, и не только в Челябинской области, но и по всей России, — сообщила начальник отдела контроля торгов и органов власти УФАС Челябинской области Юлия Тарасова. — Поэтому было принято решение направить материалы дела в центральный аппарат ФАС.

Юлия Тарасова сообщила, что несмотря на то, что Sunlight уже оштрафовали на 200 тысяч рублей за недостоверную рекламу, в августе-сентябре стали поступать новые устные жалобы.

Магазины Sunlight рекламируются со следующим текстом: магазины Sunlight прекращают работу. Отдаем все за бесценок! SUNLIGHT ВНИМАНИЕ! ЗАКРЫВАЕМ ВСЕ МАГАЗИНЫ в вашем городе отдаем все за бесценок -60% -70% -80%»; «Здравствуйте. Я директор ювелирных магазинов «Санлайт» в [город]. Наши магазины закрываются. На все украшения действуют скидки до 80 %. Приходите в «Санлайт» до [дата].

В УФАС проверили ТРК, где находятся магазины, никакой информации о закрытии нет. В ведомстве пояснили, что такой реклама быть не может — «она создает у потенциальных потребителей впечатление об уходе с рынка продавца и, следовательно, намеренно формировало желание срочно рассмотреть возможность приобретения ювелирной продукции».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru