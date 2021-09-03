На Челябинскую область надвигаются ливни и грозы

Ветер начал усиливаться днем в пятницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погоды. Южноуральцы получили СМС сообщения, в которых говорится, что завтра, 4 сентября на территории региона ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град.

— 3-4 сентября ожидается усиление ветра до 25 м/с, — говорится в смс-сообщении ЦГМС.

Подробный прогноз на выходные читайте в нашем материале. Какой бы ни была погода, в Челябинске всегда есть куда сходить. Мы подготовили для вас афишу развлечений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru