В Челябинской области возбудили уголовное дело после аварии с маршруткой, в которой пострадали двое детей

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
В Челябинской области следователи проверяют обстоятельства ДТП, в котором пострадали шестеро взрослых и двое детей. Речь идет о маршрутке, влетевшей в дерево по пути в поселок Локомотивный. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Руководитель следственного управления Петр Решетников взял на контроль расследование уголовного дела, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Авария произошла 1 сентября в Карталинском районе. По данным следствия, водитель маршрутного такси совершил съезд с дороги и врезался в дерево В результате столкновения травмы получили восемь человек, среди них есть пятилетняя девочка и 11-летний мальчик. Водителя маршрутки после аварии оказался зажат в салоне. Его пришлось деблокировать при помощи специального инструмента.
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