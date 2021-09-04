«Все, что собрали, гниет и стекает обратно»: жители Челябинска пожаловались на плохую очистку реки Миасс у цирка

В минэкологии сообщили, что работы еще не закончились

Жители Челябинска негодуют — реку Миасс в пределах улиц Кирова и Братьев Кашириных почистили некачественно. Обращение написали на странице мэрии города в соцсети.

— Прошу устранить недопустимые нарушения: тина не очищена, заросли не искоренены, мало того, все, что было собрано со дна, бросили тут же. Водоросли и ил, поднятые со дна просто скинули в кучу в углу у Цирка напротив магазина «Набережный». Это все гниет и стекает обратно в реку, а потом и вовсе по ней обратно расползется, — пишет челябинка Анастасия.

Она указывает, что принимать такие некачественные работы незаконно — это растрата бюджетных средств. В своем обращении женщина просит поставить в известность прокуратуру. На ее обращение ответила пресс-служба минэкологии региона.

— Работы по очистке от бытового мусора и поддержанию удовлетворительного эстетического состояния акватории реки Миасс в черте города Челябинска на участке от плотины пруда Коммунар до моста по ул. Братьев Кашириных будут проводиться по октябрь 2021 года включительно. В связи с чем говорить о результатах выполненных работ еще очень рано, — разъяснили в минэкологии.

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