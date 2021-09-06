Возле новой набережной в Челябинске установят светофор

Пешеходный переход станет частью временной схемы движения.

Пешеходный переход со светофором на улице Красной возле ТРК «Мегаполис» появится не позднее 17 сентября. Об этом сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Переход будет временным. Его откроют из-за многочисленных жалоб водителей и пешеходов. Челябинцы не могут безопасно дойти до 450-метровой набережной, благоустройство которой недавно закончили, а автомобилистам мешает постоянный поток людей, направляющихся к прогулочной зоне.

Постоянный пешеходный переход обещают открыть в следующем году, после благоустройства территории у Дворца спорта «Юность».

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