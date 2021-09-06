На озере Тургояк ветром унесло двух туристок на сапбордах

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Две женщины застряли на середине озера Тургояк 3 сентября. Они катались на сапбордах, но поднявшийся ветер унес обеих далеко от суши.

— Преодолеть значительное расстояние до берега им ни физическая подготовка, ни плавсредство не позволяло, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

К счастью, туристки отправились на водную прогулку с телефоном и сумели вызвать помощь. Поддерживая телефонную связь, спасатели сумели найти туристок в полутора километрах от берега.

Женщин эвакуировали на лодке, медицинская помощь им не потребовалась.

Напомним, это не первое происшествие из-за переменчивой погоды на Тургояке. В июле отец с тремя детьми попали на озере во время грозы. До того эвакуировать пришлось целую группу спортсменов, участвовавших в международных соревнованиях.

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