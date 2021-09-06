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Общество6 сентября 2021 11:19

В Магнитогорске отдали под суд посредника, передававшего взятки призывников военкому

Сам комиссар ранее отделался «условкой»
Алина КУНГУРЦЕВААлина КУНГУРЦЕВА
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Подсудимый переда военкому 750 тыс. рублей

Подсудимый переда военкому 750 тыс. рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Магнитогорске будут судить мужчину, передавшего взятки от призывников теперь уже бывшему военному комиссару Андрею Житникову. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) — всего насчитали пять преступлений.

— В ходе следствия установлено, что обвиняемый в период 2017-2019 годах по поручению взяткодателей передал военному комиссару Магнитогорска взятки в общей сумме 750 тыс. рублей за освобождение от исполнения воинской обязанности, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Посредник полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Суд наложил арест на внедорожник обвиняемого марки Mitsubishi Outlander.

Напомним, в феврале бывшего военкома Андрея Житникова признали виновным в получении взятки, а также злоупотреблении должностными полномочиями — комиссар за деньги отмазывал молодых людей от армии. Ему дали 8 лет условно с четырехлетним испытательным сроком. Помимо этого, пять лет он не имеет права занимать должности на госслужбе, а деньги, которые Житников получил от призывников, изъяли.

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