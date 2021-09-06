Российский ведущий вступился в защиту юбилейного логотипа Челябинска

Сергей Стиллавин. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Известный российский теле- и радиоведущий Сергей Стилавин высказался по поводу логотипа, подготовленному к празднованию 285-летия Челябинска. На своей личной странице в соцсетях он раскритиковал тех, кто видит в графике зашитое слово «SOSI».

— У нас достаточно граждан с воспаленной психикой, которые регулярно усматривают в публичных материалах собственные смыслы. Такие люди воспринимают действительность исключительно как каркас для их личных измышлений, — пишет Сергей Стиллавин, — Ну а что касается Челябинска, то администрация города менять логотип отказалась. И правильно!

После того, как в соцсетях высмеяли логотип к 285-летию Челябинска, власти решили создать еще один, но общегородской. Для его создания будет использоваться искусственный интеллект. Логотип планируют сделать из надписей, присланных горожанами.

Напомним, логотип к празднованию 285-летия города Челябинска вызвал в соцсетях неожиданный эффект. Вместо «285» читается «SOS», но поскольку дизайнеры решили пойти дальше и вписали туда «2021», то получилось «SOSI» Обсуждение логотипа к 285-летию Челябинска уже вышло за пределы местных пабликов и превратилось в мем.

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