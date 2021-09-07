Серийного убийцу из Магнитогорска будут судить за расстрел свидетелей

Преступник уже 17 лет сидит в тюрьме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летнему магнитогорцу, который уже 17 лет сидит в тюрьме за серию изнасилований и убийств, предстоит ответить перед судом еще за одно преступление. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, теперь маньяка обвиняют в убийстве двух человек с целью скрыть преступление.

Во время расследования выяснили, что в конце 2003 года обвиняемый и его соучастник изнасиловали и убили женщину. Чтобы скрыть содеянное, они перенесли труп жертвы в придорожную лесополосу, облили бензином и подожгли. В этот момент убийц заметили отец с сыном, которые проезжали мимо на грузовике.

Преступники испугались, что случайные свидетели могут рассказать об увиденном полиции. Они выяснили, где живут отец с сыном. Магнитогорец, будучи пьяным, ночью пробрался в дом свидетелей и расстрелял обоих из охотничьего ружья.

Расследовать это убийство закончили лишь спустя 18 лет. Теперь рассматривать уголовное дело будет Ленинский районный суд Магнитогорска.

Ранее в колонию отправили жителя Златоуста, которому 23 года удавалось скрываться после изнасилования и убийства женщины.

Также после 23 лет поисков удалось поймать участника банды, грабившей жителей Челябинской области.

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