В Челябинской области спасли бездомного пса, провалившегося в открытый колодец

На ухе у пса был чип Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Златоусте неравнодушные люди спасли бездомного пса, провалившегося в колодец. Проходя мимом кустов, они услышали жалобное скуление. Заглянули внутрь, а там, на 2-метровой глубине, отчаянно цепляясь за лесенки, боролся за жизнь пес. На помощь вызвали специалистов.

— Спасатели, используя специальную веревку, обвязали собаку и подняли на поверхность. Чипированная, а значит привитая и стерилизованная собака, не дожидаясь похвалы за проявленную стойкость, мгновенно скрылась с места происшествия, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Отметим, что отсутствие люков на канализационных колодцах стало большой проблемой. Провалиться могут не только животные, но и люди. Так, недавно в Челябинске восьмилетний ребенок упал в колодец с водой.

За последнюю неделю в администрацию Челябинска поступило 10 жалоб на отсутствие люков во дворах и на улицах. По словам мэра Натальи Котовой, это люки сетевых организаций, тепловых сетей, Ростелекома.

— За неделю 10 люков! Значит, есть специальная группа лиц, которая похищает все это. Это же травмы. Сделайте обращение в адрес начальника УМВД по Челябинску, — дала поручение Наталья Котова.

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