В Челябинске полицейские отыскали 53 украденных крышки канализационных люков

Крышки нашлись в пунктах приема металлолома Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинским полицейским удалось найти 53 металлических крышки, украденных с люков на городских улицах. Все крышки обнаружились в пунктах приема металлолома.

— Данные находки лягут в основу уголовных дел, — сообщили в администрации Челябинска.

Ранее в мэрии заявили, что в Челябинске орудует банда, специализирующаяся на похищении крышек.

— За неделю пропало 10 люков! Значит, есть специальная группа лиц, которая похищает все это. Это же травмы. Сделайте обращение в адрес начальника УМВД по Челябинску, — поручила подчиненным глава города Наталья Котова.

Мэра поддержал глава Ленинского района Александр Орел, который лично обнаружил кражу крышки с люка во время рейда.

Начальник УМВД по Челябинску Сергей Миронов пообещал, что возьмет ситуацию на контроль.

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