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Общество8 сентября 2021 7:12

К одной из достопримечательностей Таганая пришли медведи

Животных сняли на видео скрытой камерой
Елена КОЛЧИНА
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Медведь разыскивал лакомства в лесу. Фото: нацпарк "Таганай"

Медведь разыскивал лакомства в лесу. Фото: нацпарк "Таганай"

Диких медведей удалось снять на видео в национальном парке «Таганай». Животные появились в окрестностях одного из самых известных объектов парка — Черной скалы. На кадрах, сделанных видеоловушкой, видно, как медведи разыскивают пищу в лесу.

— Сейчас мишки нагуливают жир к зиме, в их меню корни и стебли трав, муравьи, а также рябина, урожай которой в этом году необычайно высок, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Для животных на Таганае оставляют также засеянные овсом поляны. А в скором времени на подкормочные площадки привезут дикие яблоки.

На Таганае сейчас живет около 17 медведей, — точнее сказать нельзя: звери предпочитают не сталкиваться с человеком, о их количестве приходится судить по оставленным следам.

Специалисты нацпарка отмечают, что у туристов шанс повстречаться с медведем крайне мал. На отведенные для путешественников тропы животные обычно не выходят. Прошлым летом туристы все же столкнулась с медведем, но перед этим они сошли с маркированной тропы и углубилась в чащу.

Медведи у Черной скалы на Таганае
Видео: нацпарк "Таганай"

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