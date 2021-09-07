Закрытый поселок «Еланчик»: льготные тарифы на газ и электроэнергию

Начавшись в конце 2007 года на месте бывших Сарафановских садов площадью 38 Га, сегодня строительство «Закрытого поселка «Еланчик» находится в заключительной стадии. Из проектного количества в 430 семей уже приобрели жилье как для постоянного проживания, так и для отдыха и оздоровления более 400 семей. С учетом наличия у поселка юридического адреса возможны прописка и трудоустройство на поселке.

Так как поселок расположен в сельской местности, действуют льготные тарифы на газ, электроэнергию; при условии прописки — льготное налогообложение на недвижимость и транспортные средства.

Непосредственно к поселку примыкают более 20 Га чистого смешаного леса с грибами и ягодами, большим разнообразием птиц. Экологическую чистоту места подтверждает проживание нескольких семей косуль в непосредственной близости от поселка.

Расположение поселка: всего в 82-х км от центра г. Челябинска (по трассе М-5, в 40-50 минутах езды на хорошем автомобиле) на прекрасном горном озере Большой Еланчик в привлекательной для любителей горных лыж близости (всего в 40 км) от горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Для любителей охоты — совсем рядом частные охотничьи угодья для охоты на кабанов.

Бесспорным преимуществом поселка является то, что он существует не в планах и не на бумаге, а в реальности, где уже сегодня живут, отдыхают и оздоравливаются семьи, постоянно развиваются и расширяются как инженерная (электроснабжение, благоустройство), так и досуговая инфраструктуры.

Адрес: Челябинская область, Чебаркульский район, д. Сарафаново-2. Управляющая компания «КвадроИнвест»:Тел.: +73512636692,+73512667101, сайт: uk-ki.ru