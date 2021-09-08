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Общество8 сентября 2021 9:02

Сын бывшего губернатора Челябинской области подал на банкротство

Ранее он получил иск от семьи Рашниковых
Алина КУНГУРЦЕВААлина КУНГУРЦЕВА
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Александр Дубровский возглавил семейный бизнес после того, как его отец стал губернатором. Фото: Валерий Звонарев, соцсети

Александр Дубровский возглавил семейный бизнес после того, как его отец стал губернатором. Фото: Валерий Звонарев, соцсети

Сын экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александр подал на банкротство. Заявление поступило в арбитражный суд накануне. Согласно данным из картотеки, Дубровский-младший должен около 274 млн рублей.

Между тем, в мае Александр Дубровский подал заявление к бывшему совладельцу ПО «Монтажник» Виктору Тулупову, в котором попросил признать недействительным договор купли-продажи акций от 6 сентября 2017 года. Иск будет рассматриваться 26 октября. В качестве третьего лица указано ПО «Монтажник». Ранее производственное объединение потребовал признать банкротом поставщик бетона ООО «Символ Бетон». Долг перед ним составляет около 31 млн рублей.

Кроме того, Александр Дубровский и его сестра Анна Дубровская проходят соответчиками по иску о признании недействительной акционерной сделки по ООО «ИК „Профит“» в 2018 году. В суд обратились племянницы олигарха из списка Forbes, основного владельца ММК Виктора Рашникова — Екатерина и Марина Рашниковы.

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