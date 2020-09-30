В Челябинске начали банкротить подрядчика конгресс-холла «Крылья»

Конгресс-холл должен быть несколько десятков этажей в высоту, но готов лишь фундамент Фото: "КП" Архив

Поставщик бетона потребовал признать банкротом подрядчика конгресс-холла «Крылья» на реке Миасс. Производственное объединение «Монтажник», которое связывают с экс-губернатором Борисом Дубровским, задолжало ООО «Символ Бетон» около 31 млн рублей.

— Признать несостоятельным (банкротом) должника акционерное общество «Производственное объединение «Монтажник», ввести в отношении должника процедуру наблюдения, — говорится в решении арбитражного суда.

При этом «Монтажник» попытался отложить процедуру в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами», а именно — утверждение губернатором Челябинской области дополнительного списка предприятий для включения в перечень системообразующих организаций региона, куда попал и «Монтажник». Но суд отказал.

Ранее «Монтажник» проиграл суд с налоговиками. Подрядчик не был согласен с доначислением 35 млн рублей, но арбитраж встал на сторону ФНС.

Губернатор Борис Дубровский называл конгресс-холла «Крылья» в излучине реки Миасс у цирка «будущей архитектурной доминантой» центра Челябинска. Вот-вот, надеялись челябинцы, в небо взмоют две стеклянные башни, в которых появится концертный зал, бутики, рестораны.

Но инвестора не нашли. Проект и начало строительства оплатили из областного бюджета. Но Дубровский ушел в отставку. Губернатор Алексей Текслер работы заморозил: в казне лишних 18 млрд рублей нет. Стройка возможна только на частные средства. В начале года власти города говорили о том, что потенциальные инвесторы есть, но с тех пор ситуация не изменилась.

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