Студенты Челябинской области после прививки получат подписку СберПрайм

Губернатор призвал студентов привиться от ковида. Фото: gubernator74.ru

В День знаний губернатор Алексей Текслер пришел на разговор к студентам ЮУрГУ. Ребята-первокурсники услышали о перспективах развития региона — большого Челябинска и других городов.

Благоустройство, озеленение, строительство набережных, экология, возрождение лесов, развитие науки — тем было затронуто много. Глава региона рассказал о своем студенчестве, о том, что делать карьеру начал еще в вузе, устроившись на предприятие. И посоветовал нынешним студентам тоже совмещать учебу и работу, чтобы адаптироваться во взрослой жизни.

Отдельно остановился Алексей Текслер на теме вакцинации. Для стимулирования учащейся молодежи привиться, с 1 сентября положена бесплатная трехмесячная подписка СберПрайм.

— Все студенты Челябинской области, вне зависимости от формы обучения, при вакцинировании получат промокод от СберПрайма. Это будет мотивацией для решения привиться от коронавируса, — сказал Алексей Текслер.

Пункты вакцинации есть во всех вузах. После прививки откроется бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов на Okko, более 45 млн музыкальным трекам и подкастам без рекламы на Сберзвуке, доставке продуктов на дом, облачному хранилищу файлов на Сбердискею Есть еще много других полезных сервисов.

Можно привиться и на других площадках (в поликлиниках или ТРК). В этом случае, ребята получат промокод на площадке вузов в день проведения вакцинации у сотрудников Сбера или образовательной организации.

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