Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 6:54

Челябинский силач Эльбрус Нигматуллин спас сбитую грузовиком сову

Он планирует выпустить птицу на волю, но пока что та не может летать
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Эльбрус НИгматуллин

Фото: Эльбрус НИгматуллин

Почетный президент Федерации силового экстрима России Эдьбрус Нигматуллин спас сову, которая «попала в ДТП» на трассе.

– На моих глазах фура сбила сову. Я ехал позади грузовика. Остановился посмотреть, жива ли птица. Она лежала без признаков жизни, но когда взял в руки, открыла глаза. Решил забрать ее с собой и помочь вылечить, - рассказал стронгмен.

Первую ночь пострадавшая птица провела дома у Эльбруса Нигматуллина, а затем спортсмен отвез ее в клинику известного челябинского ветеринара и зоозащитника Карена Даллакяна. Обследование показало, что сова при столкновении с грузовиком не получила переломов, но все равно пока нуждается в помощи.

– Сова пока не может летать. Ждем, когда восстановится. Если сможет начать летать, планирую ее выпустить на волю в том месте, где ее сбили, - рассказал Эльбрус Нигматуллин.

Напомним, Эльбрус Нигматуллин в минувшем июле установил новый рекорд в честь открытия Олимпийских игр. Обладатель титула «Самый сильный человек России» поднял вертолет.

Эльбрус Нигматуллин спас сову
Видео: Эльбрус Нигматуллин

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru