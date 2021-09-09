Челябинский силач Эльбрус Нигматуллин спас сбитую грузовиком сову

Фото: Эльбрус НИгматуллин

Почетный президент Федерации силового экстрима России Эдьбрус Нигматуллин спас сову, которая «попала в ДТП» на трассе.

– На моих глазах фура сбила сову. Я ехал позади грузовика. Остановился посмотреть, жива ли птица. Она лежала без признаков жизни, но когда взял в руки, открыла глаза. Решил забрать ее с собой и помочь вылечить, - рассказал стронгмен.

Первую ночь пострадавшая птица провела дома у Эльбруса Нигматуллина, а затем спортсмен отвез ее в клинику известного челябинского ветеринара и зоозащитника Карена Даллакяна. Обследование показало, что сова при столкновении с грузовиком не получила переломов, но все равно пока нуждается в помощи.

– Сова пока не может летать. Ждем, когда восстановится. Если сможет начать летать, планирую ее выпустить на волю в том месте, где ее сбили, - рассказал Эльбрус Нигматуллин.

Напомним, Эльбрус Нигматуллин в минувшем июле установил новый рекорд в честь открытия Олимпийских игр. Обладатель титула «Самый сильный человек России» поднял вертолет.

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