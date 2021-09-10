В Челябинске в День города пройдет фотоконкурс «Сортируй, спасай планету»

В День празднования 285-летия Челябинска Центр коммунального сервиса проведет конкурс для жителей и гостей города на лучшую фотографию по теме «Сортируй, спасай планету».

Сделать фото челябинцы смогут 11 сентября с 12.00 до 20.00 на пешеходной улице Кирова (возле ресторана «Макдоналдс») во время официальной презентации фандомата — устройства для сбора использованной пластиковой, алюминиевой тары.

Демонстрация тестового фандомата пройдет в праздничной обстановке. Гостям мероприятия будет предложено опробовать новое устройство в действии — сдать пустую бутылку или алюминиевую банку и внести свой вклад в спасение планеты от мусора. И получить в подарок памятный сувенир. Здесь же для посетителей будет развернута фотозона с супергероем, который борется за раздельный сбор мусора.

Участникам конкурса предлагается сделать снимки возле фандомата или в фотозоне и разместить их на своих страницах в социальной сети ВКонтакте с хештегами: #СортируйСпасайПланету, #Фандомат74, #ЦКС.

Авторы самых ярких и эмоциональных фотоснимков, которых определят организаторы, получат призы. Это будут экосумки и футболки супергероя, выполненные из ткани, в состав которых входит переработанный пластик.

Проект по внедрению сети фандоматов на Южном Урале осуществляется совместно с ППК «Российский экологический оператор» и Министерством экологии Челябинской области и является ключевым и эффективным этапом перехода к цивилизованному обращению с отходами, сокращению захоронений ТКО и улучшения экологической ситуации в целом.

Ждем на презентации фандомата! Участвуйте в экоконкурсах и делайте мир чище вместе с нами.

Акция на Кировке проводится при поддержке Муниципального автономного учреждения «Городской сад имени А.С. Пушкина» и российского производителя фандоматов — компании Ecoplatform.