Коронавирус унес жизни еще 21 человека в Челябинской области

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Фото: Олег УКЛАДОВ
По данным на утро 11 сентября 2021 года в Челябинской области ковидом заболели еще 366 человек. Всего с начала пандемии подтверждено всего 90 524 случаев.
За прошедшие сутки выписаны 273 пациента. А всего заразу победили 77 674 южноуральца. На лечении остаются 8568 человек.
За последние сутки скончались 21 человек. Во всех случаях основной причиной был ковид. Всего умерли 4 240 зараженных. Напомним, недавно из статистики смертности от COVID-19 исчезли «сопутствующие» случаи. И вот почему.
На днях в Чебаркуле разгорелся скандал: женщине с положительным тестом на ковид отказались давать больничный, а на следующий прием попросили принести лекарства по угрозой закрытия больничного. Главврач больницы прокомментировал ситуацию.
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