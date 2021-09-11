Коронавирус унес жизни еще 21 человека в Челябинской области

no-title Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на утро 11 сентября 2021 года в Челябинской области ковидом заболели еще 366 человек. Всего с начала пандемии подтверждено всего 90 524 случаев.

За прошедшие сутки выписаны 273 пациента. А всего заразу победили 77 674 южноуральца. На лечении остаются 8568 человек.

За последние сутки скончались 21 человек. Во всех случаях основной причиной был ковид. Всего умерли 4 240 зараженных. Напомним, недавно из статистики смертности от COVID-19 исчезли «сопутствующие» случаи. И вот почему.

На днях в Чебаркуле разгорелся скандал: женщине с положительным тестом на ковид отказались давать больничный, а на следующий прием попросили принести лекарства по угрозой закрытия больничного. Главврач больницы прокомментировал ситуацию.

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