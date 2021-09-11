Житель Челябинской области, задушивший 8-летнюю девочку, ранее избивал ее

На место выехал прокурор Уйского района

После убийства 8-месячной девочки в деревне Яринка Уйского района проверят органы опеки. Оказалось, что подозреваемый ранее избивал ребенка. У прокуратуры возникли вопросы по работе соцслужб с данной семьей.

— Прокурор Уйского района Александр Соловьев выехал на место преступления с целью координации действий следственно- оперативной группы, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В случае выявлении нарушений, будут приняты меры. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве.

Напомним, тело обнаружили накануне, но как оказалось убийство было совершено двумя днями ранее. Пока мать вышла в магазин, ее 30-летний сожитель убил ребенка.

Тем временем Минсоц уже заявил о возможных недоработках.

— Предварительно можно говорить о том, что были все основания проводить интенсивную индивидуальную реабилитационную работу с семьей, так как были факторы риска, в том числе и жестокое обращение с ребенком со стороны сожителя матери. Однако, по нашим данным, семья, хоть и была в поле зрения отделения помощи семье и детям, но работа была недостаточно эффективной, — сообщили в ведомстве.

Полную оценку обещают дать после тщательной проверки.

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