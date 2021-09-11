Набережную в центре Челябинска соединили новым пешеходным переходом через улицу Кирова

Велосипедисты так обрадовались переходу, что забыли спешиться
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Челябинцам, желающим перейти от Исторического музея к филармонии, больше не придется делать крюк через Кировку. В День города на перекрестке Кирова-Труда открыли новый пешеходный переход.
— Светофор на пешеходном переходе у новой набережной на улице Кирова работает в штатном режиме, — сообщили в мэрии.
Ранее планировали построить подземный перехода под мостом через реку Миасс, но потом от этой идеи отказались.
Осталось починить рельсы на перекрестке
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Больше не придется делать крюк через Кировку
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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