Набережную в центре Челябинска соединили новым пешеходным переходом через улицу Кирова

Велосипедисты так обрадовались переходу, что забыли спешиться Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинцам, желающим перейти от Исторического музея к филармонии, больше не придется делать крюк через Кировку. В День города на перекрестке Кирова-Труда открыли новый пешеходный переход.

— Светофор на пешеходном переходе у новой набережной на улице Кирова работает в штатном режиме, — сообщили в мэрии.

Ранее планировали построить подземный перехода под мостом через реку Миасс, но потом от этой идеи отказались.

Осталось починить рельсы на перекрестке Фото: Кирилл САДЫКОВ

Больше не придется делать крюк через Кировку Фото: Кирилл САДЫКОВ

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