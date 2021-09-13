Жительница Челябинской области получила условный срок за смертельную аварию

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Агаповский районный суд вынес приговор 56-летней жительнице Челябинской области за смертельное ДТП. Авария произошла вечером 15 июня 2019 года в поселке Приморский.

Женщина за рулем Skoda Fabia, проезжая по второстепенной дороге, не пропустила автомобиль «Жигули», который ехал по главной. В результате 23-летний водитель ВАЗа скончался на месте. Кроме того, как сообщали тогда в ГИБДД, в отечественной легковушке ехал 15-летний подросток, он был госпитализирован.

— Судом виновной назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также женщине пришлось заплатить 1 млн рублей морального вреда.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ашинский городской суд вынес приговор 57-летнему челябинцу, по чьей вине погибла семья с ребенком. Ему дали реальный срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru