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Общество13 сентября 2021 11:20

Роспотребнадзор требует закрыть бар «Шишка loft» на Кировке в Челябинске

Это не первое предписание заведению
Ольга ЩАПИНА
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Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Администрация Челябинска совместно с управлением роспортебнадзора по Челябинской области и полицией проверили заведения на пешеходной зоне улицы Кирова. Предписания о нарушениям выданы всем 7 заведениям, в которые заходили инспекторы.

— По предприятию «Шишка loft» переданы материалы в суд о приостановке деятельности, — сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

Предписание от Роспотребнадзора заведению выдали еще две недели назад. О претензии Игорь Постнов докладывал 30 августа.

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