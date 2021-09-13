В Челябинской области возбудили два уголовных дела по факту убийства десятимесячного младенца

Инцидент произошел в деревне Яринка, в ней живет около 500 человек. Фото: google.com/maps

В Челябинской области возбудили два уголовных дела по факту убийства десятимесячной девочки в Уйском районе. По статье о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) фигурантами стали должностные лица социальных органов, которые осуществляли надзор за семьей, где жил ребенок. Что касается главного подозреваемого, отчима девочки, то ему предъявлено обвинение в убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

— По данным следствия, днем, 10 сентября, в одном из частных домов населенного пункта Уйского района обвиняемый совершил убийство 10-месячной дочери сожительницы. Тело ребенка он сокрыл в погребе, после чего скрылся. В настоящий момент мужчина задержан, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.

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