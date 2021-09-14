В Челябинской области выпал первый снег

Фото: Центр развития туризма Златоуста

Первый снег прошел в Челябинской области – пока что только в горах. Снегопад заметили туристы, поднимавшиеся на вершины Таганая. Снегом припорошило скалы и еловые ветви на хребте Ицыл и на горе Круглице – высшей точке хребта Большой Таганай.

Начало сентября в Челябинской области оказалось холодным. Из-за этого в Челябинске досрочно открыли отопительный сезон, - правда, не для всех жителей.

В ближайшие дни метеорологи обещают потепление. Уже сегодня, 14 сентября воздух должен прогреться до +19, +24 градусов. Такая же температура воздуха будет и на следующий день. При этом местами возможны кратковременные дожди.

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