В Челябинске пересмотрят проект реконструкции парка Гагарина

В парке обещали сады и новые зоны для отдыха. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Обновление центрального парка культуры и отдыха им. Гагарина в Челябинске затягивается на неопределенный срок. По финансовым вложениям проект придется уменьшить минимум в два раза — с четырех миллиардов рублей до двух и меньше. Такие суммы в эфире радио «Комсомольская правда» назвала мэр Челябинска Наталья Котова.

Масштабное благоустройство планировалось в рамках концессионного сотрудничества. Состоялись слушания, в которых жители города предлагали свои варианты развития парка, новых зон для отдыха на его территории. Но пока парк остается в состоянии ожидания перемен с устаревшими беседками и площадками, созданными еще в советские годы.

Наталья Котова сообщила, что на концессионное соглашение выйти пока не получается:

— Заявитель выходит, потом не находит подтверждения тем предложениям, которые написаны в письменном заявлении. Предлагаемый недавно проект, который прошел уже соучастное проектирование, сейчас его финансовая модель пересматривается. Сумма, которая нужна на реконструкцию парка, огромная — около 4 миллиардов. Поставлена задача минимум в два раза уменьшить сумму, чтобы она соответствовала проекту. У инвестора было больше предложений, чем просьб жителей. Но мы же понимаем, что за этот проект будет концессионная плата, и мы должны рассчитывать исходя из бюджетных возможностей города и области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Японские сады, фоны для селфи и танцевальные площадки: что предложили челябинцы для развития парка им. Гагарина (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru