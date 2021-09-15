В Челябинской области создали 13 гигантских картин на стенах домов

Фото: администрация Челябинска

В Челябинской области закончился фестиваль граффити «Наш МУРАЛ». Художники создали огромные рисунки на стенах зданий в 13 населенных пунктах региона.

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске на фасаде дома №27 по улице Бейвеля нарисовали гусляра-волшебника, символизирующего связь человека с природой. В Магнитогорске появилось огромное изображение журавлей — живых и сложенных из бумаги. В Троицке дом украсила картина с женщиной и играющими детьми. В Карабаше художники расписали сразу две стены: на одной народный орнамент, на другой — поднимающиеся над лесом изваяния.

Фото: администрация Челябинска

Среди других огромных картин — жирафы с деревьями вместо голов, девушка-река, титанический олень, обнимающаяся герои бажовского «Каменного цветка».

Фото: администрация Челябинска

— Для меня это — крутой интересный опыт и я довольна на сто процентов результатом, — рассказала Татьяна Кожуро, создавшая мурал на стене дома в Агаповке. — Героиня картины — девчонка, которая оделась в традиционный наряд, местная птица и растения эндемики, слева — Белая гора, расположенная в Агаповском районе, справа — местная речка. Этот рисунок для того, чтобы отдохнуть, приблизиться к природе, украсить место где ты находишься.

Фото: администрация Челябинска

По словам организаторов, южноуральцы положительно отнеслись к идее нанести на городские фасады необычные рисунки. Местные жители даже поддерживали художников, принося им еду, в том числе выращенный на дачах урожай и домашнюю выпечку.

Фото: администрация Челябинска

— Каждый художник отметил, что жители не скупились на похвалу и общение. Это очень приятно, так как одобрение жителей региона мотивирует на дальнейшую работу, — рассказал руководитель Ассоциации граффити Россия Павел Щеклеин.

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