В Челябинск придет «Российская студенческая весна»

Губернатор Алексей Текслер и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: gubernator74.ru

Сегодня губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с председателем Российского союза молодежи Павлом Красноруцким.

Соглашение подразумевает большое количество направлений. Есть традиционные: например, развитие творческого потенциала; работа в сфере профориентации, образовательные программы. Появились новые составляющие. Например, связанные с патриотическим воспитанием, с развитием студенческого туризма.

Документ дал старт подготовки в Челябинске фестиваля «Российская студенческая весна», участниками которой впервые станут учащиеся средних профессиональных организаций. Раньше ребята соревновались наравне со студентами вузов.

— «Российская студенческая весна» среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений пройдет в Челябинске в июне следующего года. Мы боролись за то, чтобы стать площадкой проведения этого ответственного мероприятия. Это 30-я «Студенческая весна» и первая «Студенческая весна» для учащихся СПО, — сказал Алексей Текслер.

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