Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проголосовал на выборах в Госдуму в родной школе на ЧМЗ

Здесь, в школе №92, глава региона пошел в первый класс. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В школе 92 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер со свой супругой Ириной Текслер голосует в третий раз. Здесь глава региона пошел в первый класс. Поэтому встречают его без особого волнения. Избирательный участок в школе ничем не выделяется: обычные стеклянные урны, бюллетени в который сотрудникам комиссии придется пересчитывать вручную.

— Выборы — это важно. Депутаты Госдумы будут принимать законы, которые определят вектор страны. У Госдумы после внесения поправок в Конституцию появились новые функции, такие как утверждать председателя правительства, членов правительства РФ. Нельзя забывать, что Дума утверждает бюджет, где распределяются значительные ресурсы. Мы рассчитываем, что депутаты от Челябинской области будут отстаивать интересы нашего региона, — отметил глава региона.

Глава региона всегда приходит на избирательный участок с супругой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Директор школы Галина Чикунова, которая также является председателем избирательного участка, рассказал, что на 10 утра проголосовали 25 человек. Нарушений у них не зарегистрировано. Для учеников начальных классов организован отдельный вход. Старшеклассников отпустили домой.

Сегодня голосует большинство чиновников: все министры Челябинской области, председатель ЗСО Владимир Мякуш, глава Челябинска Наталья Котова.

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