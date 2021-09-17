За полдня на выборах в Челябинской области проголосовали почти девять процентов избирателей

Избирательные участки в регионе будут работать с 17 по 19 сентября. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области в пятницу, 17 сентября, за полдня явка на выборах составила 8,82%. Такие данные приводит региональный избирком.

— По состоянию на 15:00 (местное время) 17 сентября на выборах Депутатов Государственной Думы проголосовали 8,82% избирателей, — сообщили в облизбиркоме.

В лидерах по голосованию находятся Троиций район (18,37%), Уйский (16,47), Снежинск (18,69%) и Агаповский (16,99%).

Избирательные участки будут работать три дня, с 8 утра до 8 вечера. Все это время КП-Челябинск будет вести онлайн-трансляцию.

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