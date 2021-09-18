В Челябинской области начался второй день голосования за кандидатов в депутаты Госдумы

В Челябинской области открылись все избирательные участки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области начался второй день голосования на выборах депутатов Госдумы. Как сообщили в областной избирательной комиссии, в 8.00 открылись 2285 избирательных участков.

Сегодня также будут работать временные участки, созданные в больницах и в следственных изоляторах.

Помимо выборов в Госдуму, жители Челябинской области в некоторых округах дополнительно выбирают депутатов в муниципальные органы власти и Законодательного собрания по Курчатовскому одномандатному избирательному округу № 13.

«Комсомольская правда» освещает проведение выборов в режиме онлайн. Репортажи с участков, скандалы и комментарии — по ссылке.

ВСЕ О ВЫБОРАХ

На сайте «Выборы 2021» можно будет познакомиться со всеми программами партий, кандидатов в депутаты, участников муниципальных выборов и сделать свои выводы и выбор.

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