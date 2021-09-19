В Челябинской области стартовал третий день голосования

Голосование за депутатов Госдумы завершится вечером. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области начался третий день голосования. В 8.00 открылись 2303 избирательных участка. До этого работали 2285 участков.

Напомним, в эти дни проходят выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва, допвыборы депутата Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному избирательному округу № 13 и 93 кампании в муниципалитетах.

По итогам двух дней явка составила 27,27 процентов.

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