Житель Челябинской области «проголосовал электронно», прислав электронное письмо на почту избиркома

Такого письма Сергей Обертас не ожидал получить. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Житель Челябинской области сегодня, 19 сентября, «проголосовал электронно», прислав информацию о своем выборе на официальную электронную почту избирательной комиссии региона. Фамилию кандидата автор послания указал в самом начале. В облизбиркоме шутку оценили, председатель комиссии Сергей Обертас уже окрестил ситуацию курьезом дня.

До закрытия участков осталось менее двух часов. Выборы закончатся в 20:00. По официальным данным на 15:00 явка на выборах депутатов Госдумы в регионе составила 38,46 процента.

Свежие данные, репортажи с участков читайте в онлайн-трансляции.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) по решению Центральной избирательной комиссии РФ проводится в Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.

Президент России Владимир Путин 17 сентября впервые в жизни проголосовал дистанционно, но процедура вызвала много споров. Глава государства уже несколько дней находится на самоизоляции в Ново-Огарево.

ВСЕ О ВЫБОРАХ

На сайте «Выборы 2021» можно будет познакомиться со всеми программами партий, кандидатов в депутаты, участников муниципальных выборов и сделать свои выводы и выбор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем нарушений на избирательном участке, заметили что-то интересное - присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru