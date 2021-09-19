Житель Челябинской области «проголосовал электронно», прислав электронное письмо на почту избиркома

Такого письма Сергей Обертас не ожидал получить.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Житель Челябинской области сегодня, 19 сентября, «проголосовал электронно», прислав информацию о своем выборе на официальную электронную почту избирательной комиссии региона. Фамилию кандидата автор послания указал в самом начале. В облизбиркоме шутку оценили, председатель комиссии Сергей Обертас уже окрестил ситуацию курьезом дня.
До закрытия участков осталось менее двух часов. Выборы закончатся в 20:00. По официальным данным на 15:00 явка на выборах депутатов Госдумы в регионе составила 38,46 процента.
Свежие данные, репортажи с участков читайте в онлайн-трансляции.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) по решению Центральной избирательной комиссии РФ проводится в Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.
Президент России Владимир Путин 17 сентября впервые в жизни проголосовал дистанционно, но процедура вызвала много споров. Глава государства уже несколько дней находится на самоизоляции в Ново-Огарево.
ВСЕ О ВЫБОРАХ
На сайте «Выборы 2021» можно будет познакомиться со всеми программами партий, кандидатов в депутаты, участников муниципальных выборов и сделать свои выводы и выбор.
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