В Челябинске трамвай врезался в иномарку

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске случилось ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. Авария произошла поздним вечером 18 сентября недалеко от Областного суд.

– 38-летний водитель Citroen C4 на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении трамваю, – рассказали в ГИБДД Челябинска.

В результате трамвай врезался в машину. В аварии травмы получил пассажир иномарки, ему оказали медпомощь.

Ранее в Челябинске трамвай сошел с рельсов на перекрестке. Вагон протащило по дороге после того, как он потерял опору.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru