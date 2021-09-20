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Общество20 сентября 2021 12:16

Контрольно-счетная палата проверит расходы на борьбу с коронавирусом в Челябинской области

Инспекцию проведут в Ашинском районе
Елена КОЛЧИНА
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Аудторы выяснят, как потратили деньги, предназначенные для борьбы с коронавирусом

Аудторы выяснят, как потратили деньги, предназначенные для борьбы с коронавирусом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ревизоры областной Контрольно-счетной палаты 20 сентября начали проверку в Ашинском районе. Во время инспекции оценят правомерность и эффективность расходов муниципалитета на противодействие Covid-19. Помимо трат на противоэпидемические мероприятия проверят расходы на выполнение нацпроектов и соцзащиту населения, а также госзакупки и распоряжение муниципальным имуществом.

– Указом президента «О национальном плане противодействия коррупции» контрольно-счетным органам субъектов РФ поручено принять меры по недопущению нецелевого использования бюджетных средств, выделяемых на проведение противоэпидемических мероприятий по Covid-19, – пояснили в КСП Челябинской области.

Напомним, в Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Ректоры не могут вакцинировать иностранных студентов, а пациенты жалуются на проблемы с кислородом в больницах. «КП-Челябинск» публикует сводку последних новостей о Covid-19 в регионе.

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