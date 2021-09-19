Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 20 сентября 2021: выборы в масках, жалобы на «кислород» и проблемы с вакцинацией иностранных студентов

На выборах соблюдали масочный режим. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Ректоры не могут вакцинировать иностранных студентов, а пациенты жалуются на проблемы с кислородом в больницах. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 20 сентября.

Проблема с вакциной для иностранных студентов

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков на минувшей неделе заявил о бездействии регионального Минздрава. На комитете законодательного собрания Челябинской области по социальной политике он заявил, что с начала августа не может начать вакцинацию иностранных студентов из-за бездействия ведомства.

Фото: susu.ru

— Нас отправили в кожно-венерологический диспансер, они три недели заключали с нами договор, но было видно, что им это не надо, — рассказал Александр Шестаков. — И это не смотря на то, что у нас есть под боком горбольница №2. Вы выделили полмиллиона рублей на начало вакцинации. Много желающих, но область не может закупить вакцину. Работа с министерством никаких результатов не дает.

Министр здравоохранения области Юрий Семенов ответил на это, что в курсе этих вопросов, и их решение не стоит на месте.

Жалобы на «кислород»

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру пожаловались на проблемы с кислородом в больницах. Анонимное сообщение опубликовали в сообществе «Текслер, помоги!» во ВКонтакте. На жалобу незамедлительно отреагировал региональный Минздрав. По данным ведомства, поводов для беспокойства нет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Основными пользователями кислорода в медучреждениях являются палаты интенсивной терапии и реанимационные отделения, — отметили в ведомстве. — Количество кислорода в смеси, объем и скорость подачи определяется только врачом по индивидуальным клиническим и лабораторным показателям. Система подачи кислорода находится под строгим контролем технического и медперсонала. Круглосуточно на базах дежурят бригады квалифицированных врачей, которые отслеживают состояние здоровья каждого пациента.

Выборы в масках

На Южном Урале завершилось трехдневное голосование. Выборы в государственную думу проходили с соблюдением санитарных норм и правил.

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Новые заражения

В Челябинской области за минувшие сутки зарегистрировали 365 новых случаев коронавируса. Среди зараженных три школьника. С начала пандемии число заболевших достигло 93 441, умер 21 пациент.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Покинули больничные палаты 272 человека, а сначала пандемии их число составило 79 850. Продолжают лечение от COVID-19 9 136 пациентов.

Это были все новости о коронавирусе на 20 сентября.

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