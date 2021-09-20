Пропала 15-летняя школьница в Челябинске, она уже убегала в мае

Фото: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / vk.com.

В Челябинске без вести пропала 15-летняя Анна Скорикова. В последний раз ее видели 14 сентября возле МФЦ по адресу Университетская набережная, 125. Отметим, что в мае подростка уже искали — розыскные мероприятия длились не больше двух суток, после чего школьница вернулась домой. Но теперь волонтеры отряда «Легион-СПАС» вновь начали распространять ориентировки.

— Рост 160-165 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые до плеч, глаза зеленые, — говорится в распространяемой ориентировке. — Была одета: серая футболка, серые спортивные штаны, черные кроссовки.

В группе поискового отряда во «ВКонтакте» пишут, что достаточно часто видят этого подростка в ориентировках.

— Этот ребенок не в первый раз уже пропадает. Как я понимаю в 3 раз. Что не так там с родителями? — задается вопросом челябинец Егор.

— 6-7 раз, в неделю 4, — отвечает ему Юлия, которая представилась в комментариях сестрой пропавшей.

— Аня, позвони папе, — пишет в комментариях жительница Светлана.

Если вы встречали Анну Скорикову, то позвоните ее маме Татьяне по следующему номеру телефона: 8-800-300-85-99. Также информацию о школьнице можно сообщить в полицию или на горячую линию поискового отряда «Легион СПАС» — 8-351-277-79-11.

В конце августа в челябинском поселке Вавиловец пропала 14-летняя школьница. Она сказала маме, что пошла гулять с подругой. Вечером ее телефон оказался выключен. Полиция «пробила» биллинг телефона. Последняя точка была возле дома, а потом кто-то вытащил сим-карту. Позже пропавшую нашли в Самаре.

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