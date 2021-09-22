В Челябинске перекроют движение из-за ремонта на перекрестке Кирова и Труда

Кирова-Труда — очередной «зубодробительный» перекресток, который давно нуждается в ремонте Фото: Кирилл САДЫКОВ

С вечера среды, 22 сентября, в центре Челябинска ограничат движение из-за ремонта на перекрестке улиц Труда и Кирова. Работы начнутся в 22:00 и продлятся двое суток, то есть до 22:00 24 сентября

— В связи с выполнением первого этапа работ по ремонту трамвайного переезда будет ограничено движение автомобильного транспорта на пересечении улиц Труда и Кирова, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Как будет осуществляться проезд:

— По улице Кирова проезжая часть в сторону центра сократится до двух полос.

— По улице Труда по направлению ко дворцу спорта «Юность» движение с трех полос будет осуществляться только направо, проезд прямо — запрещен. В сторону улицы Пушкина — движение по одной полосе прямо, поворот налево на улицу Кирова — запрещен.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Фото: администрация Челябинска

Отметим, что речь идет не о ремонте рельсов — в порядок приведут дорожное полотно. Впрочем, трамвайные пути также нуждаются в ремонте. Недавно на этом перекрестке сошел с трамвай — вагон перекрыл проезд сразу на двух путях.

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