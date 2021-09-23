В благоустройство территории возле кафедрального собора в Челябинске вложат 87 млн рублей

Иллюстрация: Челябинская митрополия

В Челябинске выбрали подрядчика, который займется благоустройством территории у нового кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске. Данные опубликованы на портале госзакупок.

За приведение в порядок площадки в районе улицы Салавата Юлаева и Новоградского проспекта муниципальный комитет дорожного хозяйства изначально готов был заплатить 95,4 млн рублей. Победителем конкурса стало ООО «НБМСТРОЙ», предложившее выполнить все работы за 86,8 млн рублей.

Компания в срок до 20 сентября 2022 года должна будет построить автомобильную дорогу к храму, обустроить автопарковку, соорудить тротуары для пешеходов, установить фонари, скамейки и урны. Рядом с собором планируют также разбить сквер. В нем подрядчик обязуется уложить газоны, посадить цветы и хвойные деревья.

Новый собор в районе арены «Трактор» в Калининском районе Челябинска заложили еще в 2013 году. Первая свая была забита только в 2014 году. Главный собор Челябинской области назван в честь Рождества Христова. Дореволюционный челябинский собор, разрушенный в годы советской власти, тоже именовался Христорождественским. Строится храм на пожертвования, срок сдачи — 2023 год.

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