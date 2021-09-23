Ремонт трамвайного переезда спровоцировал пробки в центре Челябинска

Фото: читатель КП
Ремонт трамвайного переезда на пересечении Кирова и Труда в центре Челябинска спровоцировал транспортный коллапс в утренние часы. На перекрестке отключили светофор и сократили проезжую часть в сторону центра до двух полос, что привело к пробкам в утренний час пик.
— На движение трамваев ремонт переезда не повлиял, они в районе Оперного театра проезжают без проблем и идут по графику, — рассказала читательница КП. — Но автомобилистам приходится постоять в пробке.
Об ограничении движения транспорта из-за ремонта на Труда-Кирова накануне предупредили в мэрии. Там будут менять дорожное полотно между рельсов. Работы начались в 22:00 в среду, 22 сентября, и продлятся до 22:00 пятницы, 24 сентября.
Фото: читатель КП
Проезд в связи с этим осуществляется следующим образом:
— По улице Кирова проезжая часть в сторону центра сокращена до двух полос.
Фото: читатель КП
Фото: читатель КП
— По улице Труда по направлению ко дворцу спорта «Юность» движение с трех полос осуществляется только направо, проезд прямо — запрещен. В сторону улицы Пушкина — движение по одной полосе прямо, поворот налево на улицу Кирова — запрещен.
Фото: читатель КП
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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