Ремонт трамвайного переезда спровоцировал пробки в центре Челябинска

Фото: читатель КП

Ремонт трамвайного переезда на пересечении Кирова и Труда в центре Челябинска спровоцировал транспортный коллапс в утренние часы. На перекрестке отключили светофор и сократили проезжую часть в сторону центра до двух полос, что привело к пробкам в утренний час пик.

— На движение трамваев ремонт переезда не повлиял, они в районе Оперного театра проезжают без проблем и идут по графику, — рассказала читательница КП. — Но автомобилистам приходится постоять в пробке.

Об ограничении движения транспорта из-за ремонта на Труда-Кирова накануне предупредили в мэрии. Там будут менять дорожное полотно между рельсов. Работы начались в 22:00 в среду, 22 сентября, и продлятся до 22:00 пятницы, 24 сентября.

Фото: читатель КП

Проезд в связи с этим осуществляется следующим образом:

— По улице Кирова проезжая часть в сторону центра сокращена до двух полос.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

— По улице Труда по направлению ко дворцу спорта «Юность» движение с трех полос осуществляется только направо, проезд прямо — запрещен. В сторону улицы Пушкина — движение по одной полосе прямо, поворот налево на улицу Кирова — запрещен.

Фото: читатель КП

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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