Из челябинского зоопарка изымают птиц из-за инфекции

В зоопарке из-за санитарных мер станет меньше питомцев Фото: Кирилл САДЫКОВ

Из челябинского зоопарка изымают пернатых из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа. Распоряжение об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

– Изъять все виды птиц всех половозрастных групп на территории экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы», – говорится в документе.

Провести работу по ликвидации очага заражения поручено региональному министерству сельского хозяйства. Понесенный зоопарком ущерб возместят из регионального бюджета.

Сегодня зоопарк закрыт. Официально сообщалось, что внеплановый нерабочий день объявили по техническим причинам.

Вспышку опасной инфекции на территории учреждения обнаружили в начале сентября. Тогда умерли два гуся и два лебедя-шипуна. Были проведены лабораторные исследования, которые показали у погибших наличие птичьего гриппа. Экспозицию «Доисторические и современные рептилии и птицы» закрыли на карантин. Под наблюдение взяли сотрудников, контактировавших с больными пернатыми.

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